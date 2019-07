Lkw kollidierte auf B156 frontal mit einem Pkw

Ein Autofahrer (28) aus dem Bezirk Braunau geriet aus unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr und prallte frontal gegen den Sattelschlepper. Der Lkw-Fahrer (54) aus der Ukraine versuchte noch eine Vollbremsung, doch vergebens. Das Auto des 28-Jährigen wurde 20 Meter weit in eine Wiese geschleudert. Der Lenker dürfte schwerste Verletzungen erlitten haben. Durch die Vollbremsung prallte auch noch eine Autofahrerin (29) mit ihrem Pkw gegen den Lkw. Sie blieb unverletzt. Der 28-Jährige wurde ins Spital in Braunau eingeliefert.

