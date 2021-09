Lkw-Fahrer schlugen Kollegen mit einem Hammer auf den Kopf

Zwei Ukrainer haben sich am Mittwoch im Landesgericht Wels wegen versuchten Mordes verantworten müssen. Die beiden Lkw-Fahrer sollen am Ostersonntag auf einem Parkplatz in Mondsee einen Kollegen lebensgefährlich verletzt haben. Die Verteidiger betonten, dass ihre Mandanten sich nicht wegen versuchten Mordes schuldig bekennen, allenfalls zu einer Körperverletzung. Der Staatsanwalt trug vor, dass es zu einem Streit gekommen war, schließlich soll der 22-jährige Erstangeklagte das 38 Jahre alte Opfer am Boden fixiert habe. Der 43-jährige Zweitangeklagte habe mit einem Hammer auf den ihnen beiden unbekannten Mann eingeschlagen, zuerst auf die Beine, dann auch auf den Kopf. Den Hammer, auf dem DNA-Spuren aller drei gefunden wurden, versteckte einer der beiden Angeklagten anschließend, die Polizei fand ihn jedoch. Das Verstecken des Tatwerkzeugs spreche gegen eine Notwehrsituation. Der 38-Jährige sei mit Schädel-Hirn-Trauma und anderen Verletzungen auf der Intensivstation behandelt worden.

Der Anwalt des Erstangeklagten führte aus, dass sein Mandant von einem ihm fremden Mann festgehalten wurde und ihm das T-Shirt über den Kopf gezogen wurde. Der Zweitangeklagte, ein Freund seines Vaters, sei ihm zu Hilfe gekommen.

"Er versuchte zu beruhigen", sagte Verteidiger Kurt Jelinek. Von der Tat habe ein Zeuge ein Video gemacht, das zwar nicht alles zeige, aber sehr aufschlussreich sei. Das Opfer habe sich später in Widersprüche verwickelt. Sein Verfahren habe mit einer Diversion geendet, die Ungleichbehandlung sei nicht einzusehen. Jelinek führte aus, dass anfangs eine absichtlich schwere Körperverletzung seines Mandanten im Raum stand. Zu dieser bekenne sich der 22-Jährige auch schuldig, "aber nicht wegen Mordes". Der Prozess war zu Redaktionsschluss noch im Gange.