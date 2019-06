Lkw brannte auf der Attersee-Bundesstraße aus

Gegen 12:30 Uhr hielt der 50-jährige niederländische Lkw-Fahrer an, da die Ölstandsanzeige aufleuchtete. Ein 89-Jähriger Anrainer bemerkte, dass auf der Beifahrerseite des Lkw Rauch aufstieg und machte den Lkw-Lenker darauf aufmerksam. Aus dem Motorraum traten bereits kleinere Feuerzungen aus, die der 50-Jährige vorerst mit zwei mitgeführten Handfeuerlöschern bekämpfte. Der 89-Jährige verständigte in der Zwischenzeit die Einsatzkräfte.

Beim Eintreffen von vier Feuerwehren stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Aus dem brennenden Lkw trat Getriebeöl und Dieseltreibstoff aus. Die Flüssigkeiten gelangten über einen Abwasserkanal direkt in den angrenzenden Attersee. Der See wurde im Uferbereich auf einer Länge von zirka 200 Metern stark verunreinigt. Das im See treibende Öl wurde mit einer Ölsperre vorerst im Uferbereich eingekesselt, gebunden und anschließend durch eine Entsorgungsfirma abgesaugt.