Lkw-Anhänger prallte gegen Auto

Ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen fuhr am Mittwoch gegen 17.15 Uhr mit einem Sattelzug auf der B126 von Hellmonsödt Richtung Zwettl an der Rodl. In der Ortschaft Saumstraß, in der Gemeinde Zwettl, kam der Auflieger des Sattelzuges auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Dabei prallte der schleudernde Auflieger gegen einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 40-jährigen Linzer. Durch die Wucht der Kollision wurde der Pkw gegen die Leitschiene gedrückt und blieb schwer beschädigt auf der Fahrbahn liegen. Der Kotflügel und der linke Vorderreifen wurden ausgerissen und blieben 30 Metern vom Auto entfernt liegen. Der Linzer wurde unbestimmten Grades verletzt ins UKH Linz gebracht.