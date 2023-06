Liveticker: Tag 3 - so geht das Lido Sounds-Festival ins Finale

>> Hier aktualisieren

12:16 Uhr: Für alle, die heute zum ersten Mal mitlesen: Die Liveticker der vergangenen Tage gibt es hier zum Nachlesen, -schauen und -hören.

12:09 Uhr: Achtung, Achtung, wichtige Durchsage: "Es wird heiß! Nehmt euch Sonnencreme und eine Kopfbedeckung mit und vergesst nicht ausreichend Wasser zu trinken", raten die Veranstalter. Wasser gibt es an mehreren Stellen am Gelände.

12:00 Uhr: Das sieht ja schon mal gut aus - der Timetable für die ersten Stunden.

11:58 Uhr: Herzlich willkommen zum Finale des Lido Sounds-Festivals in Linz. Was tut sich um das und auf dem Festivalgelände? nachrichten.at wird Sie auch an Tag 3 des großen Festivals an der Donau wieder mit Fotos, Videos und Infos versorgen. Schön, dass Sie dabei sind!

