Liveticker: Tag 3 - so geht das Lido Sounds-Festival ins Finale

12:57 Uhr: Heute wird's richtig heiß! Musikalisch sowieso - aber auch wettertechnisch. Meteorologe Josef Haslhofer von GeoSphere Austria wirft für nachrichten.at einen Blick auf seine Wetterkarten und sagt: Bis 29 Grad sind da heute schon drin. Was heißt: bitte trinken, trinken, trinken! (Und damit meinen wir auch Wasser :) )

12:39 Uhr: Viele Menschen auf einem Fleck, das birgt immer ein Potenzial für Reibereien. Nicht so bei den Lido Sounds. Keine nennenswerten Zwischenfälle bisher, sagt die Polizei zu nachrichten.at. "Bis dato ziehen wir ein sehr positives Resümee von den ersten zwei Festivaltagen", so eine Sprecherin und lobt die Disziplin der Besucherinnen und Besucher auch beim Abzug am Ende der ersten beiden Tage. Man sieht: Auch so geht das.

12:16 Uhr: Für alle, die heute zum ersten Mal mitlesen: Die Liveticker der vergangenen Tage gibt es hier zum Nachlesen, -schauen und -hören.

12:09 Uhr: Achtung, Achtung, wichtige Durchsage: "Es wird heiß! Nehmt euch Sonnencreme und eine Kopfbedeckung mit und vergesst nicht ausreichend Wasser zu trinken", raten die Veranstalter. Wasser gibt es an mehreren Stellen am Gelände.

12:00 Uhr: Das sieht ja schon mal gut aus - der Timetable für die ersten Stunden.

11:58 Uhr: Herzlich willkommen zum Finale des Lido Sounds-Festivals in Linz. Was tut sich um das und auf dem Festivalgelände? nachrichten.at wird Sie auch an Tag 3 des großen Festivals an der Donau wieder mit Fotos, Videos und Infos versorgen. Schön, dass Sie dabei sind!

