Besondere Zeiten erfordern besondere Lösungen. Deshalb lädt die katholische Kirche in Oberösterreich ihre Gläubigen ein, über Medienkanäle die Osterfeiern zu begehen und sich als virtuelle Gemeinschaft zu verstehen. Die Messfeier mit Diözesanbischof Manfred Scheuer aus der Linzer Priesterseminarkirche am heutigen Palmsonntag können Sie hier per Live-Videostream miterleben.