Liverpool in Linz: Stadtpolizeichef bleibt "tiefenentspannt"

Er sehe dem Europa-League-Schlager des LASK, der am Donnerstag ab 18.45 Uhr in der Linzer Raiffeisen-Arena über die Bühne geht, „tiefenentspannt“ entgegen, sagte der Linzer Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter tags zuvor den OÖN. Auch dass die Exekutive die hochdotierte Mannschaft des vielfachen Meisters FC-Liverpool am Mittwoch nach ihrem Ankommen am Linzer Flughafen zu ihrer Unterkunft im Mühlviertel eskortieren wird, löste bei ihm zuvor keine Stressmomente aus.