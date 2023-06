Linzpride: 9500 Menschen setzten in Linz ein starkes Zeichen

Los ging es mit einem Warm-up um 12 Uhr im Volksgarten, anschließend zog die Parade über die Landstraße zum Urfahranermarkt-Gelände. Dort wurde bei einem großen Musikfest miteinander gefeiert. Die Abschlussparty soll ab 22 Uhr bei der Pride Night im Central steigen. Die Vorbereitungen waren umfangreich. Für die Linzpride wurde im Heimatwerk sogar eine Schürze in Regenbogenfarben gefertigt.

Die Reaktionen waren auch in den Sozialen Medien fröhlich und bunt:

Friedliches Fest ohne Vorkommnisse

Die Polizei hatte sich - im Hinblick auf die Vorkommnisse bei der Vienna Pride am vergangenen Wochenende - mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften auf das Fest vorbereitet. Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter in einem ersten Resümee: "Wir bedanken uns bei den Anmelderinnen und Anmeldern der Versammlung. Es wurden alle Vereinbarungen eingehalten und die Arbeit der Polizei dadurch erheblich erleichtert. Bei schönem Wetter waren knapp 10.000 Menschen in der Linzer Innenstadt friedlich, fröhlich und bunt unterwegs."

