"Linz.Latin.Live": Staatsmeisterschaftim Brucknerhaus

In der Seniorenklasse ab 45 Jahren errangen Isabella Schmid und Mario Urban Platz 1. Dort, wo "ab 55 Jahren" die Eintrittskarte ist, tanzten Claudia und Peter Langthaler zum Sieg.

Die Staatsmeisterschaft in der "Königsklasse S" entschied ein Wiener Paar für sich: Jaroslava Huber und Gustavs Ernests Arajs. Eine Herausforderung für den Veranstalter des Tanzturniers, den Linzer Klub Blau-Gelb, waren die (penibel eingehaltenen) Corona-Regeln. Deswegen fand der Bewerb ohne Publikum statt. Er wurde aber via Livestream übertragen. Live spielte Norbert Hebertinger mit seinem pt art Orchester, was bei einem Tanzturnier motivierender ist als "Musik aus der Konserve".