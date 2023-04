Linzerin wurde von Müllwagen überrollt

Eine Schwerverletzte forderte ein Verkehrsunfall am frühen Mittwochnachmittag im Linzer Stadtteil Kleinmünchen: Eine 79-Jährige dürfte von der Hinterachse eines Müllwagens überrollt worden sein, teilte die Polizei am Abend mit. Der genaue Unfallhergang war noch unklar. Laut Zeugenaussagen war die Frau mit dem Fahrrad aus einem angrenzenden Park gekommen, als die Müllabfuhr gerade eine Tonne geleert und zu einem Haus zurückgestellt hatte.

Der 31-jähriger Mitfahrer sah noch, wie die Frau hinter dem Müllwagen von ihrem Fahrrad abstieg und zwischen Lkw und Hausmauer vorbeiging. Er stieg auf, der Müllwagen fuhr an, dabei dürfte es zu dem Unglück gekommen sein. Der Müllmann sah die Schwerverletzte auf dem Boden liegen und leistete gemeinsam mit seinem Kollegen erste Hilfe. Die betagte Linzerin wurde mit schweren Verletzungen in das Unfallkrankenhaus gebracht.

Zwei tödliche Unfälle

Tödlich endeten am Mittwoch zwei Lkw-Unfälle in Wien und in Niederösterreich: Am Mittwochmorgen wurden in der Bundeshauptstadt wurde eine Frau von einem Lkw überrollt, als sie zwei Fahrstreifen überqueren wollte. Die 60-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Laut der Exekutive soll der 49-jährige Lenker des Lkw aufgrund eines Staus auf dem Linksabbiegerstreifen der Sterngasse in die Pfarrgasse in Wien-Liesing angehalten haben. Die Frau dürfte den Moment genutzt haben, um die Straße zu queren und einen Grünstreifen zu erreichen. Als der Lkw wieder anfuhr, wurde die Frau überrollt. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. An der Unfallstelle befand sich laut den Beamten kein Schutzweg oder eine Fußgängerampel.

Auch in Bruck an der Leitha war ein Todesopfer zu beklagen: Ein 57-jähriger Chauffeur dürfte die 64-Jährige beim Verlassen einer Baustelle übersehen und überfahren haben, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Die Rettungskette wurde den Angaben zufolge sofort in Gang gesetzt. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Die Einheimische erlag an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.