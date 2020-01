Linzerin wollte gestohlenen Kinderwagen verkaufen und wurde als Serientäterin überführt

Ein 19-Jähriger sowie ein 27-Jähriger befinden sich bereits in der Justizanstalt Linz, informierte die Polizei am Montag.

Der 27-jährige Bosnier hatte sich mit einer 37-jährigen Linzerin und deren 17-jährigen Tochter zusammengetan. Zwischen September und Oktober 2019 brachen sie in neun Keller- und Abstellräume in Linz ein und stahlen Kinderwagen, Kleidung, Spielzeug und ein Fahrrad im Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro. Der Großteil der Beute wurde sichergestellt und an die Opfer zurückgegeben.

Aufgeflogen ist das Trio, als die 37-Jährige versucht hatte, via Internet einen Kinderwagen zu verkaufen. Grundsätzlich war sie für den Weiterverkauf der gestohlenen Waren zuständig, der Bosnier und die 17-Jährige verübten die Einbrüche. Die beiden Frauen sind auf freiem Fuß, der 27-jährige Komplize sowie der 19-jährige Verdächtige der anderen Einbruchsserie sind in Haft. Alle Beschuldigten sind umfassend geständig.

19-Jähriger nach diversen Raubzügen gefasst

Auch ein 19-jähriger Staatsbürger der Dominikanischen Republik wurde gefasst, nachdem er mindestens acht Einbrüche in Lokale und Geschäfte in Urfahr verübt haben soll - im Alleingang. Der junge Mann hatte zwischen Juli und November 2019 sein Unwesen getrieben, bevor ihn ein Polizeihund auf der Flucht stellte. Er hatte bei seinen Raubzügen Bargeld, Zigaretten, ein Mobiltelefon sowie Werkzeug und Getränke erbeutet. Den Schaden beziffert die Polizei mit mehreren Tausend Euro.

Die Gummibärenbande und ihre drei Nachfolgegruppen hatten vor etlichen Jahren - zuletzt 2012 - in Linz bei Einbrüchen einen Schaden von mehr als 900.000 Euro angerichtet. Aufgrund des jugendlichen Alters und der teilweise schmächtigen Statur ihrer Mitglieder erhielten die Gangs von der Polizei diesen Namen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.