Linzerin von Lastwagen überrollt: Polizei sucht Zeugen

Eine Fußgängerin wurde gegen 10:30 Uhr an der Kreuzung der Mozart- mit der Dinghoferstraße von einem Lastwagen überrollt. Sie zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass sie noch an der Unfallstelle starb, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit.

Die 69-Jährige hatte die Mozartstraße über den Schutzweg in Richtung Untere Donaulände überquert und dürfte dabei von des Lkw-Chauffeur, der mit seinem Schwerfahrzeug von der Dinghoferstraße nach rechts auf die Mozartstraße einbiegen wollte, übersehen worden sein.

Polizei bittet um Hinweise

Der Lenker wurde erst durch Zeugen auf den Unfall aufmerksam gemacht. Als er anhielt, bemerkte er, dass die Fußgängerin unter den Sattelanhänger geraten war. Die Polizei war rasch am Unfallort und verständigte sofort Rettungsdienst samt Notarzt. Die Mediziner aber konnte das Leben der Frau nicht mehr retten. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen, so die Polizei. Personen, die den Unfall beobachtet haben bzw. sachdienliche Hinweise machen können, mögen sich bei der Verkehrsinspektion unter der Telefonnummer 059133 45 4800 melden.

Lokalisierung: Der Unfall passierte an der Kreuzung der Mozart- mit der Dinghoferstraße