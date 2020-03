Linzerin um 12.000 Euro betrogen

Die Gutgläubigkeit einer 74 Jahre alten Pensionistin hat erneut ein Betrüger ausgenützt und mehr als 12.000 Euro vom Konto der Frau abgeräumt.

Die Masche ist nicht neu und begann wie so oft mit dem Schüren von Ängsten. Die Pensionistin bekam einen Anruf von dem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter "Jim". Dieser behauptete, die Pensionistin sei Opfer von mehr als 10.000 Hackerangriffen geworden, er könne ihr aber helfen und alles wieder in Ordnung bringen. Dazu brauche er nur von seinem Büro aus auf ihren Computer zuzugreifen. Dem stimmte die 74-Jährige zu, und damit nahm das Übel seinen Lauf. Nachdem der unbekannte Täter mehrere Programme gestartet hatte, um angeblich die E-Mails zu überprüfen, würde er sich um das Internetbanking kümmern. Die Frau meldete sich gutgläubig bei ihrem Online-Bankkonto ein. Der Anrufer behauptete, er müsse "Probeüberweisungen" von ihrem Konto machen. So flossen 106,96 Euro auf ein Konto in den Niederlanden – in einer weiteren Überweisung gar 12.000 Euro. "Jim" ließ noch ein Cleaningprogramm durchlaufen und verabschiedete sich. Als sein angeblicher Kollege "Chris Wilson" anrief, schöpfte die Frau Verdacht und ließ ihr Konto sperren. Und das war gut so, denn der Betrüger versuchte, ein weiteres Mal 12.000 Euro abzuheben. Dennoch sind 12.106,96 Euro weg.

Im Jänner vergangenen Jahres gab es neben Kautionsbetrugsmaschen auch eine Vielzahl von Anrufen, in denen es um angebliche Microsoft-Viren ging. Täglich seien Hunderte Oberösterreicher damit konfrontiert gewesen, mehr als 20 Opfer meldeten sich bei der Polizei. Sie waren zwischen 30 und 60 Jahre alt und haben den Betrügern Beträge zwischen 1500 und 15.000 Euro überwiesen, weil angeblich notwendige Updates durchzuführen waren.

