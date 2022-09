Linzerin tot in Keller gefunden: Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

16 Tage lang galt Beatrix H. als vermisst. Vergangenen Montag wurde die 53-Jährige tot in einem Kellerabteil gefunden. In jenem Wohnhaus in Linz-Ebelsberg, aus dem sie am 2. September verschwunden war.

Die Umstände sind rätselhaft: Der Keller, in dem die Frau bei ihrem Auffinden in einem unversperrten Abteil in einem Schlafsack lag, wird von Bewohnern zweier Mehrparteienhäuser genutzt. Auch eine Waschküche befindet sich darin. "Fest steht, dass die Frau bereits mehrere Tage tot war, bevor sie gefunden wurde", sagte Ulrike Breiteneder, Sprecherin der Linzer Staatsanwaltschaft.

Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete eine Obduktion an, deren Ergebnis nun vorliegt: Es gibt keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, Fremdverschulden wird daher ausgeschlossen. Die genaue Todesursache bleibt jedoch unklar. Ein toxikologisches Gutachten wurde in Auftrag gegeben. "Das Ergebnis wird aber mehrere Wochen auf sich warten lassen", sagt Breiteneder.