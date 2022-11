Weltweit wird fieberhaft daran geforscht – jetzt gibt es in Linz einen möglichen Durchbruch im Kampf gegen Corona: Wissenschafter der Johannes-Kepler-Uni haben sichtbar gemacht, wie ein Bananen-Protein verhindert, dass sich Corona-Viren in Zellen einnisten können. „Für das Eiweiß würde es zwei Einsatzgebiete geben: Man könnte es präventiv verwenden, also wenn man weiß, dass man mit vielen Menschen zusammenkommt – zum Beispiel bei Konzerten oder bei einer Hochzeit.