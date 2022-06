Das Heer habe "großen Aufholbedarf", sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP). Das betreffe auch "den Bereich der Stellung, wo es zum ersten Kontakt der künftigen Grundwehrdiener mit dem Heer kommt". Die Gebäude der Stellungsstraße in der Linzer Garnisonstraße werden daher generalsaniert. "Wir investieren zehn Millionen Euro in die Gebäude und zusätzlich 1,5 Millionen Euro in die Attraktivierung", sagte Tanner gestern bei der Besichtigung der Baustelle.