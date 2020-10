Linzer starb nach Motorradunfall im Mühlviertel

Der 72-Jährige war an der Kreuzung der Gemeindestraße Plöcking und der Untermühler Straße mit einem Auto zusammengestoßen. Er blieb einige Meter abseits der Unfallstelle am Straßenrand liegen. Der Rettungshubschrauber C10 brachte ihn in das UKH Linz, wo die Ärzte den Kampf um das Leben des Mannes verloren. Er starb wenige Stunden nach seiner Einlieferung im Spital, teilte die Polizei am Freitag mit.

