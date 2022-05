Linzer stahl Parfum und bedrohte Drogerie-Mitarbeiterin mit Messer

Nach einem Raub in einer Drogerie im Linzer Stadtteil Kleinmünchen wurde der 28-jährige Täter festgenommen und in die Justizanstalt gebracht. Der Mann hatte am Mittwoch um kurz vor acht Uhr Früh ein Herrenparfum gestohlen. Als ihn die Mitarbeiterin zur Rede stellte, zückte der Linzer ein Taschenmesser und verließ das Geschäft mitsamt der Beute. Nachdem die Frau den Vorfall bei der Polizei gemeldet hatte, nahm eine Streife die Verfolgung auf. Drei Beamte erkannten den Mann und folgten ihm zu Fuß. Wenig später konnten sie ihn festnehmen. Der 28-Jährige hatte das gestohlene Parfum sowie das Messer bei sich.

Parfums bei Geldtaschen-Dieb gefunden

Auch in Gmunden kam die Polizei einem Parfumdieb auf die Schliche. Durch Zufall. Denn der Mann war ursprünglich dabei erwischt worden, wie er am Montag aus einem Einkaufswagen die Geldtasche einer Kundin stahl. Die 49-Jährige folgte dem Dieb und konfrontierte ihn vor dem Geschäft, als dieser die Flucht ergriff. Mehrere Zeugin verfolgten den 46-jährigen Asylwerber aus Georgien, verloren ihn aber nach wenigen Metern aus den Augen. Auch die Fahndung mehrerer Streifen verlief erfolglos.

Inzwischen konnte der Verdächtige - mithilfe eines Fotos und Zeugenangaben - ausgeforscht werden. Als ihn die Polizisten in seiner Unterkunft stellten, kletterte der Mann durchs Fenster. Doch dieses Mal ist ihm die Flucht nicht gelungen. Bei der Vernehmung zeigte sich der 46-Jährige geständig. Die gestohlene Geldtasche wurde allerdings nicht in seinem Zimmer gefunden. Stattdessen stießen die Beamten auf zahlreiche orginalverpackte, hochwertige Parfums sowie Parfumtester. "Diesbezüglich zeigte sich der Verdächtige nicht geständig", teilte die Landespolizeidirektion am Mittwoch mit. Die Ermittlungen laufen.