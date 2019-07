Linzer Stadtwache rettete Schwangere aus Donau

Eine circa 35-jährige, schwangere Frau fragte am Vormittag am Donaustrand in St. Margareten wiederholt andere Strandbesucher nach Bier. Aufgrund ihrer Schwangerschaft bekam sie kein Bier, belästigte aber weiter die Besucher am Strand. Frau Kaiser und ihre Kollegin Stefanie Zeitlinger, die dort auf Streife waren, riefen die Polizei.

In der Zwischenzeit zog sich die die Schwangere in die Toilette zurück. "Als sie wieder rauskam, ging alles sehr schnell", schildert Ordnungsdienst-Mitarbeiterin Anita Kaiser. "Sie ging rasch und zielgerichtet auf das Wasser zu. Ich dachte nicht länger nach, sondern rannte instinktiv hinterher", sagte die 31-jährige Kaiser.

Erfolgreiche Rettung

Die sichtlich verwirrte Frau war schon knietief im Wasser, als sie von Kaiser herausgezogen wurde. Die Retterin konfrontierte die Schwangere mit ihrer Verantwortung als werdende Mutter. "Mir ist es aber so vorgekommen, als wäre ihr gar nicht bewusst gewesen, was sie gerade gemacht hatte", sagte Anita Kaiser. In weiterer Folge kümmerte sich die Polizei um die verwirrte Frau. (jm)

