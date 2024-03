Linzer Skitourengeherin (49) am Warschenek 200 Meter abgestürzt

Die 49-jährige Linzerin und ihr Begleiter waren wegen einer Wetterfront von ihrer ursprünglichen Route abgewichen.

Die zwei geübten Tourengeher stiegen über den Südostgrat auf und wollten über den Skilehrerweg abfahren. Beide Routen sind laut Polizei sehr anspruchsvoll. Als zu Mittag eine Front aufzog, fanden die beiden den Einstieg zum teilweise mit Seilen gesicherten Skilehrerweg nicht und machten sich stattdessen durch steiles felsiges Gelände auf den Weg talwärts. Mit Steigeisen und Pickel ausgerüstet versuchten sie, den Weg über die Rote Wand zu bestreiten. Dabei dürfte die Frau den Halt verloren haben und stürzte mehr als 200 Meter in die Tiefe ins Glöckelkar.

47 Bergretter im Einsatz

Ihr Begleiter setzte sofort einen Notruf ab. "Der Notruf erreichte uns gegen 13 Uhr, wir sind sofort in zwei Gruppen los, um die beiden Sportler zu retten", sagt Einsatzleiter Johannes Breithofer von der Bergrettung Spital am Pyhrn im Gespräch mit den OÖN. Bei widrigen Wetterbedingungen stiegen die 47 Bergretter zur Unfallstelle auf. Eine Gruppe stieg zu dem Mann auf, der sich in einer Schneehöhle vergraben hatte, um sich vor der Kälte zu schützen. Der Mann wurde abgeseilt und über den Skilehrer-Weg sicher ins Tal gebracht.

Die zweite Gruppe machte sich auf den Weg, um die abgestürzte Frau zu bergen, was laut Breithofer relativ rasch gelang. "Wir haben sie noch wärmetechnisch versorgt und ins Tal gebracht, ehe es finster wurde", sagt der Einsatzleiter. Die Schwerverletzte wurde mit einer Trage bis zu einer Forststraße rund 700 Höhenmeter tiefer transportiert. Unterhalb der Nebelgrenze wartete der Notarzthubschrauber, mit dem die Schwerverletzte ins Spital gebracht wurde.

"Teamarbeit ist entscheidend"

"Es war eine schwierige Rettungsaktion, weil der Einsatz bodengebunden war. Es war kein Flugwetter im alpinen Gelände, daher stand der Hubschrauber nicht für die Rettung zur Verfügung", sagt der Einsatzleiter der Bergrettung. Was bei Einsätzen wie diesen entscheidend ist? "Teamarbeit. Wir kennen uns in der Region, haben schon viele Einsätze miteinander absolviert und wissen, was wer kann. In solchen Situationen muss man sich aufeinander verlassen können", sagt Breithofer.

