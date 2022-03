17 Jahre ist es her, dass Wolfgang S. zu seinem allerletzten Sprung antrat. Am 21. Mai 2005 war der erfahrene Paragleiter aus St. Gilgen bei einem Basejump von der 1176 Meter hohen Drachenwand am Mondsee tödlich verunglückt, weil sein Schirm sich vor der Landung nicht mehr öffnen ließ. Ein liebevoll gestaltetes Marterl erinnert noch heute an ihn.