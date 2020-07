Linzer Radfahrerin gewürgt und geschlagen: Polizei sucht Mann mit Bierbauch

Das Linzer Stadtpolizeikommando sucht nun nach dem Täter. Das Opfer beschrieb ihn als etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann mit Bierbauch und Stoppelglatze. Er hatte eine helle Hautfarbe, sprach in gebrochenem Deutsch und trug ein beiges Kurzarmleibchen mit einer kurzen, beigen Hose. Seine Größe wird auf 1,75 bis 1,90 Meter geschätzt.

Der unbekannte Mann soll die Linzerin gegen 1 Uhr nachts vom Fahrrad gezerrt und brutal attackiert haben. Die Frau erzählte, dass er sie gewürgt und ihren Kopf gegen einen Zaun gedrückt hatte. Danach soll er sie zu Boden gerissen und ihren Kopf auf den Asphalt geschlagen haben.

Helfer und weitere Zeugen sollen sich melden

Ein Autofahrer und seine Beifahrerinnen wurden Zeugen des Vorfalls und konnten Schlimmeres verhindern: Durch Zurufen und Hupen trieben sie den Täter in die Flucht. Der Lenker versuchte noch, ihm nachzulaufen, verlor ihn aber aus den Augen. Die zwei Mitfahrerinnen kümmerten sich um das 38-jährige Opfer. Im Schock sagte die Frau, es fehle ihr an nichts. Erst am Donnerstagnachmittag suchte die Verletzte die Polizeiinspektion Hauptbahnhof auf, um eine Aussage zu machen.

Die drei Helfer als auch mögliche andere Zeugen sollen sich bei der Linzer Polizei melden, um den Mann ausfindig zu machen. Hinweise bitte an 059133 453333.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.