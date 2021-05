Linzer Polizistinnen bespuckt und geschlagen: Festnahme

Gegen 21:10 Uhr verständigte ein Mann die Polizei, da er beim Busterminal am Linzer Hauptbahnhof von zwei Jugendlichen bedroht werde. Beim Eintreffen der Polizistinnen trafen sie dort zudem eine 44-jährige Linzerin an. Die Frau verhielt sich von Beginn an störend, gestikulierte wild um sich und schrie lautstark herum.

Trotz mehrmaliger Aufforderung hielt sie keinen Abstand zu den Beamtinnen ein und ging immer wieder auf sie zu. Als die beiden die Frau mehrmals mit der ausgestreckten Hand wegdrückten, begann sie sie wüst zu beschimpfen und zu bespucken. Die Polizistinnen forderten daraufhin weitere Polizeistreifen zur Unterstützung an. Das brachte die 44-Jährige vollends zum Ausrasten: Sie schmiss ihre Sachen zu Boden und ging plötzlich auf eine der beiden Polizistinnen los. Mit der Faust schlug sie gegen den Oberkörper der Beamtin.

Die beiden Beamtinnen nahmen die Angreiferin fest. Die 44-Jährige wird angezeigt.