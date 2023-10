Linzer Polizei für Halloween-Nacht gerüstet: "Die ganze Landstraße ist unter Aufsicht"

"Momentan ist es sehr ruhig, in der Stadt läuft alles recht diszipliniert ab", sagt der Linzer Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter am Dienstag gegen 21 Uhr im OÖN-Interview. Es habe zwar vereinzelt Meldungen über Böllerwürfe und Lärmerregungen gegeben, die Situation sei aber mit jener der Halloween-Nacht 2022 derzeit "überhaupt nicht zu vergleichen".

Man sei gut vorbereitet und mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. "Die ganze Landstraße, die im Vorjahr Brennpunkt der Ereignisse war, ist unter unserer Aufsicht", sagt Pogutter. Zudem werde auch in den südlichen Stadtteilen in Auwiesen und in der Solar City verstärkt kontrolliert: "Überall dort, wo sich viele Menschen aufhalten, ist auch die Polizei".

Personal aufgestockt

Nach den Ausschreitungen in der Halloween-Nacht 2022 in der Linzer Innenstadt in allen Bezirken Oberösterreichs und den drei Statutarstädten Linz, Wels und Steyr das Personal verstärkt. Man habe aus den Halloween-Ausschreitungen des Vorjahres, an denen rund 200 Jugendliche gegen Polizeibeamte teilweise gewaltsam losgingen, viel gelernt.

Überwachung im digitalen Raum

Nachdem sich die Jugendlichen vor allem im digitalen Raum über die sozialen Medien radikalisiert haben, wurden diese Plattformen seit Wochen – soweit es gesetzlich genehmigt war – vom Innenministerium und von der Landespolizeidirektion überwacht.

Video: Wie sich die Linzer Polizei auf die Halloween-Nacht vorbereitete

Steine und Pyrotechnik in der Innenstadt

Vergangenes Jahr hatte ein Jugendlicher ein Video gepostet, das die flashmobartigen Ausschreitungen befeuerte. Darin wurden Parallelen zum Spielfilm "Athena", der Straßenschlachten und Polizeigewalt in der französischen Vorstadt zum Inhalt hat, gezogen. Tatsächlich kam es in der Linzer Innenstadt zu Krawallen von Jugendlichen - überwiegend mit Migrationshintergrund. Beamte wurden mit Steinen und Feuerwerkskörpern beworfen.

In weiterer Folge setzte es 25 strafrechtliche Verurteilungen. Die Rädelsführer erhielten teilbedingte oder bedingte Haftstrafen. Außerdem gab es laut Polizei 200 "empfindliche" Verwaltungsstrafen.

Lokalisierung: Die Linzer Landstraße war im Vorjahr Brennpunkt der Aussschreitungen

Autorin Julia Popovsky Redakteurin Linzer Nachrichten Julia Popovsky

