Linzer Pflasterspektakel findet heuer gleich an drei Juli-Wochenenden statt

Geschuldet ist dies einem breit gefächerten Sicherheitskonzept, das unter anderem auch eine deutlich breitere Bespielung der Orte vorsieht – insgesamt 800 Künstleraufführungen an elf Plätzen. "Wir wollen ein sicheres Festival durchführen", sprach Kultur-Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP) gestern bei einer Pressekonferenz von einem "unserer größten Kulturhighlights unserer Stadt". Dieses sei gerade jetzt besonders für die heimische Gastronomie und den Handel nötig. "Es braucht jede Bespielung und Lebensfreude in der Innenstadt", sagte Lang-Mayerhofer. Es sei zu wünschen, dass die Pflasterspektakel-Fans ihren Linz-Besuch so gut wie möglich nutzen.

Erste Anlaufstelle für die Besucher des beliebten Straßenkunst-Festivals sollte einer der fünf zentralen Check-Infopoints sein, an denen die Besucher nach der Kontrolle des 3-G-Nachweises und nach Registrierung ein sogenanntes "Pflasterspektakel-Band" erhalten. Nur mit diesem ist der ungehinderte Zutritt zu den Pflasterspektakel-Auftrittsorten möglich. Für einen aktuellen Corona-Test stehen die beiden Selbstteststraßen im Alten Rathaus auch am Samstag zur Verfügung.

Elf ausgewählte Spielorte

Insgesamt werden jene 300 Künstler aus ganz Europa erwartet, die bereits für das der Pandemie zum Opfer gefallene Event des Vorjahres vorgesehen gewesen wären. Sie werden schon wie in den Jahren davor einen bunten Programm-Mix bieten: von Straßentheater über Comedy, Clownerie, Magie und Feuershows bis hin zu Tanz und Kinderprogramm.

Zu den elf ausgewählten Spielorten zählen etwa die Höfe der Kunstuni sowie das Maindeck des Ars Electronica Centers, die Grünfläche der Stadtpfarrkirche Urfahr oder der Musikpavillon im Donaupark. Letzterer wird nicht nur als Zentrum der Musik fungieren, sondern auch am ersten und dritten Pflasterspektakel-Wochenende jener Ort sein, an dem das Kinderspektakel mitsamt Spielspaß und Kreativstationen über die Bühne gehen wird. Neu ist heuer auch ein fixes Wochenendprogramm (zu finden immer montags auf www.pflasterspektakel.at). Angeboten werden Sitz-, aber auch Stehplätze, sagte Festivalleiterin Gerda Forstner.

Dass die Events an drei Wochenenden stattfinden, habe laut Julius Stieber, Direktor Kultur und Bildung, eine Herausforderung für Personal und Logistik dargestellt, aber: "Wir sind gerüstet." (nieg)

Das Pflasterspektakel findet jeweils Donnerstag bis Samstag an drei Juli-Wochenenden statt: 15. bis 17., 22. bis 24. sowie 29. bis 31. 7. Spielzeiten: 13 bis 23 Uhr, samstags ab 11 Uhr. Bei Schlechtwetter werden die Aufführungen in Ausweichquartiere verlegt.