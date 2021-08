Linzer Pflasterspektakel 2021 zählte rund 135.000 Besuche

An den insgesamt neun Festivaltagen gab es 806 Stunden Programm mit rund 135.000 Besuchen, teilte Festivalleiterin Gerda Forstner am Sonntag mit. Es sei gelungen, trotz aller Sicherheitsauflagen ein unbeschwertes sommerliches Kulturereignis zu bieten. Gut angekommen sind neue Spielorte in Innenhöfen oder auf Grünflächen.

Im Vorjahr hatte das beliebte Straßenkunstfestival coronabedingt abgesagt werden müssen. Heuer wurden insgesamt 57.059 Tagesgäste gezählt, die jeweils mehrere Darbietungen, Konzerte und Veranstaltungen besuchten. Das Programm wurde von 100 nationalen und internationalen Straßenkunst-Acts mit 275 Künstlern, Artisten oder Musikern gestaltet. Nach dem Erfolg des diesjährigen Straßenkunstsommers werde man versuchen, dieses Konzept in Hinkunft in das normalerweise dreitägige Festival zu integrieren, hieß es von der Festivalleitung. Das nächste Pflasterspektakel ist vom 21. bis 23. Juli 2022 geplant.