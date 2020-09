Linzer lag tot auf der Straße: Das hat die Obduktion ergeben

Wie berichtet, ist der leblose Körper des jungen Linzers mitten auf der Hugo-Wolf-Straße gelegen. Seine linke Gesichts- und Kopfhälfte haben schwerste Verletzungen aufgewiesen.

Am Montagnachmittag wurde das Obduktionsergebnis bekannt: Als Todesursache wurde ein Schädel-Hirn-Trauma festgestellt. Die Linzer Staatsanwaltschaft geht von einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht aus. "Wobei die Verletzungen darauf hindeuten, dass der Verstorbene am Boden liegend angefahren wurde", sagt Sprecher Reinhard Steiner im Gespräch mit den OÖN. Möglich sei, dass der 20-Jährige Alkohol getrunken habe, am Boden lag und dann angefahren wurde.

Warten auf KFZ-Gutachten

Ausständig ist noch das KFZ-Gutachten. Die Staatsanwaltschaft hatte - wie berichtet - ein Auto sicherstellen lassen. Ein 22-jähriger Linzer ist damit in der Unfallnacht in der Hugo-Wolf-Straße gefahren. Er hatte ausgesagt, den leblosen Körper über den Gehsteig ausgewichen zu sein.

Danach sei er zu einer Partygesellschaft gegangen, die in der Nähe des Unfallortes feierte, in der Meinung, es könnte sich um einen Gast handeln. Fünf Feiernde machten sich zum Unglücksort auf, leisteten Erste Hilfe und riefen die Rettung. Der Notarzt konnte um exakt 2.27 Uhr aber nur noch den Tod des jungen Linzers feststellen.

Der Wagen des 22-Jährigen wird nun auf etwaige Unfallspuren untersucht werden, um die Angaben des 22-Jährigen überprüfen zu können, sagte am Sonntag Ulrike Breiteneder von der Staatsanwaltschaft Linz. Ermittelt werde wegen fahrlässiger Tötung – gegen unbekannte Täter, wie die Sprecherin der Anklagebehörde betonte.

. Video-Aufnahmen von der Unfallstelle:

