Linzer Kepler-Klinikum: Acht Mitarbeiter positiv getestet

Die ersten Symptome traten Anfang der Woche auf. Ein Labormitarbeiter des Linzer Kepler-Universitätsklinikums (KUK) hatte sich zu Hause zunehmend unwohl gefühlt und ließ sich vergangenen Dienstag auf das Coronavirus testen. Das Ergebnis: positiv.

Umgehend sei die Kontaktpersonenliste an die Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung weitergeleitet worden, heißt es in einer Aussendung des Kepler-Klinikums. Am Mittwoch frühmorgens informierte die leitende Oberärztin das Laborpersonal über den positiven Fall.

Man habe die Kontakte erneut überprüft und in Kategorien eingeteilt. Kontaktpersonen der Kategorie eins seien getestet und nach Hause geschickt worden, Kontaktpersonen der Kategorie zwei blieben im Dienst, werden aber ebenso getestet.

"Betrieb ist gewährleistet"

Am Mittwoch ergab die Auswertung der Tests schließlich vier positive Fälle unter den Mitarbeitern. Auch für sie seien Kontaktlisten erstellt worden. Weitere Testungen seien veranlasst und durchgeführt worden. Gestern Abend erhöhte sich die Zahl schließlich von fünf auf acht positiv getestete Mitarbeiter. "Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und achten alle gemeinsam darauf, dass die Hygienemaßnahmen eingehalten werden", sagt Ferdinand Waldenberger, ärztlicher Leiter des Kepler-Klinikums.

Die Aufrechterhaltung des Routinebetriebs des Klinikums und vor allem des Zentrallabors sei aber gewährleistet. "Die Mitarbeiter werden über alle Entwicklungen fortlaufend informiert", sagt Waldenberger.

Das betroffene Labor, in dem rund 100 Personen arbeiten, bearbeitet auch Corona-Tests. Ob die betroffenen Mitarbeiter damit befasst waren, blieb vorerst unklar.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.