Linzer JKU und Digital-Uni starten gemeinsames Doktoratsstudium

Gemeinsam mit der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz bietet sie das englischsprachige Doktoratsstudium "Digital Transformation in Learning" an, das Lernen und Lehre durch KI und digitale Tools in eine neue Leistungsdimension heben soll. Bewerben kann man sich bis 20. September, hieß es in einer Presseaussendung am Mittwoch.

5 Studierende starten im Herbst

Das völlig neu konzipierte Studium für vorerst fünf Studierende aus allen Richtungen ist Kernelement einer Kooperationsvereinbarung zwischen den auch örtlich nahen Unis. Es führt zu einem PhD-Abschluss, startet mit Wintersemester 2024 und wird federführend vom frisch an die IT:U berufenen Assistenz-Professor Sebastian Dennerlein und von JKU-Linz-School-of-Education-Professor Markus Hohenwarter geleitet. Hohenwarter ist u.a. Erfinder der dynamischen Geometrie-Software GeoGebra, Dennerlein forschte und unterrichtete zuletzt am Institut für Educational Science and Technologies an der Universität Twente (Niederlande) und beschäftigt sich mit New Learning und Digitale Transformation der Lehre.

Lehre an Hochschulen revolutionieren

Die JKU lehre und forsche seit 2016 zur Ausbildung künftiger Lehrkräfte. "Diese Expertise werden wir in das neue gemeinsame Doktoratsstudium einbringen und unsere Stärken weiter ausbauen", sagte Rektor Stefan Koch. Stefanie Lindstaedt, Gründungspräsidentin der IT:U, will mit diesem Doktoratsstudium "die Lehre an Hochschulen revolutionieren, indem wir die riesigen Potenziale von KI und Digitalisierung zusammen mit innovativen Lehrformen gezielt für aktives Lernen in Projekten, höhere Personalisierung und bessere Skalierbarkeit in der Lehre nutzen".

In der Kooperationsvereinbarung beschlossen JKU und IT:U auch ein übergreifendes "Strategy Board", das beidseitige Entwicklungspotenziale und Synergien im Studien- und Forschungsbetrieb identifizieren und vorantreiben soll sowie Synergien in der Infrastruktur, wie z.B. die Errichtung eines gemeinsamen Computing Centers, die gemeinsame Nutzung der Mensa und der Studienbibliothek.

Auf ihrer Homepage bietet die IT:U als weiteres PhD-Studium Computational X an, in dem interdisziplinäre Forschung zwischen einerseits Natur- , Sozial-, oder Geisteswissenschaften und andererseits Informatik betrieben werden soll.

