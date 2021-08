Linzer Image-Video "frech, aber hart an der Grenze"

Über 300.000-mal wurde es bereits geklickt, sogar in der ZiB2 war das neue Image-Video des Linz Tourismus Thema. In einem sind sich Kritiker und Fans einig: Das Ziel, mit dem Spot Aufmerksamkeit zu erreichen, wurde klar erreicht – das steht für alle außer Frage.

Während viele Hoteliers, Marketingfachleute und auch Teile der Stadtpolitik, allen voran Bürgermeister Klaus Luger (SP), mit dem Video, wie OÖN-Leser wissen, nicht sehr glücklich sind, kommt es bei Tourismusvertretern außerhalb von Oberösterreich durchaus gut an. Doch auch sie sind nicht restlos davon überzeugt, dass damit künftig mehr Touristen in die Landeshauptstadt gelockt werden können.

"Gnadenlose" Öffentlichkeit

Von einem "spannenden, mutigen Ansatz" spricht etwa Dieter Hardt-Stremayr, Geschäftsführer von Graz Tourismus. "Die Verantwortlichen werden sich der Risiken, die mit so einem Video verbunden sind, bewusst gewesen sein. Die Öffentlichkeit kann gnadenlos sein." Das weiß Hardt-Streymayr aus eigener Erfahrung nur zu gut. So wollte der ORF das 2003 veröffentlichte Werbevideo "Graz darf alles" – dort werden u.a. Gartenzwerge zertrümmert – nicht zeigen, 2006 folgte ein Sexismusskandal.

Für ihn stehe außer Frage, dass sich kleinere Städte wie Linz bei solchen Kampagnen weiter hinauslehnen müssen als größere. Ob der Mut am Ende mit mehr Touristen belohnt werde, sei abzuwarten. "Spannend ist auch, wie man das weiterziehen will", sagt Hardt-Streymayr, um im gleichen Atemzug einen Vorschlag zu machen. "Den Gehstock, der am Ende des Videos zu sehen ist, würde ich im Souvenirshop anbieten."

Video: Umfrage über provokante Linz-Kampagne

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

"Frech, aber auch hart an der Grenze", so fällt das Urteil von Bernhard Vettorazzi, Geschäftsführer vom Innsbrucker Stadtmarketing über den Linzer Spot aus. Eines sei jedenfalls trefflich gelungen: "Über das Video wird weit über Oberösterreich hinaus diskutiert." Es passe eben zu Linz, sich so ungeschminkt zu präsentieren. Ein Wagnis sei es dennoch: "Ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte."

Und was sagen die Verantwortlichen aus den Destinationen, die in dem Spot vorkommen?

Wien Tourismus ist begeistert. Er kommentiert das Video auf Twitter mit den Worten "witzig, charmant und absolut sehenswert". Nachsatz: "Und wer die Fiaker sucht, ist tatsächlich bei uns am besten aufgehoben."

Eine ähnliche Reaktion kommt aus Kitzbühel, wo sich Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin Kitzbühel Tourismus, nicht an dem despektierlichen Schnee-Sager stört. "Ich sehe das nicht als Werbung, sondern als künstlerisches Werk. Und in der Kunst ist alles erlaubt." Außerdem sei das auch eine Bestätigung "dafür, dass Kitzbühel eine starke Marke ist". Das Werk provoziere gezielt: "Bis jetzt hat dem Tourismus für so etwas einfach der Mut gefehlt." Mut ist das richtige Stichwort: Die Verantwortlichen von Salzburg Tourismus und von Passau wollten keine Stellungnahme zu dem Clip abgeben. (kitz/jp)