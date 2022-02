Linzer Heilstättenschule hilft, junge Patienten fit für den Alltag zu machen

Wer krank ist, muss nicht in die Schule gehen. Diese Regel gilt für Kinder im Krankenhaus manchmal nicht. Was paradox klingt, hat gute Gründe, wie die Leitende Lehrkraft der Heilstättenschule am Linzer Med Campus IV., Michaela Samhaber, erklärt: "Manche Kinder und Jugendliche sind Wochen und Monate bei uns. Der Unterricht bringt ein Stück Normalität in den Krankenhausalltag.