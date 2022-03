Linzer Hauptplatz soll 2024 autofrei werden

"Die Verkehrsfreigabe der Westring-Brücke, die für 2024 geplant ist, bringt große Chancen, die Innenstadt neu zu gestalten", sagt der Linzer Vizebürgermeister und Verkehrsreferent Martin Hajart (VP), der knapp zwei Wochen nach seiner Amtsübernahme seine ersten Schwerpunkte präsentierte. Ganz oben auf der Liste steht dabei der Hauptplatz, der mit der Verkehrsfreigabe autofrei werden soll.

So sollen nur noch Zulieferungen zu den Betrieben und zur Gastro sowie Taxis erlaubt sein. "Wir müssen die verbleibende Zeit nutzen und dementsprechende Planungen vorantreiben. Ein autofreier Hauptplatz birgt viele Möglichkeiten für Wirtschaft und Tourismus", sagt Hajart. Ganz neu ist die Idee aber nicht, wie will er die Idee, an der seine Vorgänger gescheitert sind, umsetzen? "Ich setze auf Dialog mit allen Fraktionen und allen Betroffenen. Gemeinsam können wir eine Lösung finden."

500.000 Euro für Hauptstraße

Zusätzlich soll auf der Nibelungenbrücke mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer geschaffen werden, auf Kosten der Fahrspuren für Autos. "Wir rechnen durch die Westringbrücke mit 20.000 Autos weniger täglich", sagt Hajart. Derzeit benutzen rund 60.000 Fahrzeuge pro Tag die Brücke, anderen Berechnungen zufolge wird die Belastung trotz Westring ähnlich hoch bleiben. "Da ging man aber davon aus, dass die Nibelungenbrücke unverändert bleibt", entgegnet Hajart, "wenn wir den Autofahrern weniger, dafür den Radlern mehr Raum geben, werden weniger Autos die Brücke nutzen". Nachsatz: "Ganz wichtig wird sein, wie wir die Anschlüsse an den Brückenübergängen für Radfahrer verbessern können." Wobei Hajart auch die Urfahraner Hauptstraße beruhigen will, etwa durch Einrichtung einer Begegnungszone. Entsprechende Vorarbeiten gibt es bereits. 500.000 Euro sind im Doppelbudget der Stadt für die Umgestaltung der Hauptstraße vorgesehen.

Apropos Budget: 7,2 Millionen Euro stehen für den Bau von Geh- und Radwegen sowie Straßen bzw. deren Sanierungen zur Verfügung, "das Straßenbauprogramm wird bereits abgearbeitet", sagen Hajart und Hans-Martin Neumann, der Direktor für Planung, Technik und Umwelt der Stadt Linz.

Wobei nicht nur an Straßen gearbeitet wird, sondern auch an Ampeln. Denn diese sollen "intelligenter" werden, zwei Millionen Euro sind dafür im Budget vorgesehen. Eine erste smarte Ampel ist an der Kreuzung Kapuzinerstraße/Limonigasse geplant und soll bis Juni fertig sein. Diese Ampel erkennt von alleine, wenn sich jemand dem Schutzweg nähert. Dazu erkennt sie auch, wie viele Leute die Straße queren und wie schnell sie unterwegs sind, und variiert entsprechend die Grünphase.