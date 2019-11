Linzer Friseur als Opiumdealer entlarvt

Verhaftet wurde ein 49-jähriger Unternehmer, der bei einer Reinigungsfirma engagiert war und zudem ein Lebensmittelgeschäft und einen Friseurladen betrieb.

Der gebürtige Afghane soll in Linz jahrelang einen schwunghaften Handel mit Opium, Heroin und weiteren Suchtgiften betrieben haben. In einer Wohnung, die als Drogenbunker diente, wurden 4,5 Kilo Opium, 340 Gramm Kokain, rund ein halbes Kilo Cannabis sowie Methadon entdeckt. Außerdem fanden die Ermittler Bargeld, das aus den Drogengeschäften stammte, und 40 gefälschte Traveller-Schecks. Der Beschuldigte ist teilweise geständig. Er steht unter Verdacht, in zehn Jahren rund 60 Kilo Rohopium mit einem Verkaufswert von 720.000 Euro nach Österreich geschmuggelt und in Linz verkauft zu haben. Er wurde in die Linzer Justizanstalt eingeliefert.

