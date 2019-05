Linzer Friday: Veranstalter schätzen mehr als 3000 Teilnehmer

Bund, kreativ und laut: So präsentierte sich der Klima-Streik der oberösterreichischen Schüler in Linz am Freitag zu Mittag. Die Teilnahme war groß, laut der Mitorganisatorin Ida Berschl (BG Schärding) größer als beim ersten Linzer Klimastreik mit damals 3000 Demonstranten. Die Exekutive schätzte die Zahl der Teilnehmer hingegen auf rund 2000.

Der Protestzug sei völlig friedlich und ohne nennenswerte Vorkommnisse verlaufen, bericht der Linzer Verkehrspolizist Heinz Felbermayr. Allerdings sei zu „vielen Verkehrsbehinderungen“ gekommen.

OÖN-Fotograf Volker Weihbold hat den Linzer „Friday for Future“ begleitet, eine Bildergalerie folgt in Kürze.

Video: Der Demo-Zug setzte sich vom Hauptplatz aus in Bewegung

Lea Gatt begleitete den Protest musikalisch:

