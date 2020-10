Linzer Ehepaar tot in Sauna in Ungarn gefunden

Ein Linzer Ehepaar, ein 91-Jähriger und seine Frau, sind am vergangenen Sonntag in der Sauna ihres Zweitwohnsitzes in Tormafölde in Ungarn gefunden worden.

Das österreichische Außenministerium bestätigte Donnerstagnachmittag den Tod der beiden. Die Angehörigen seien in Kontakt mit der Botschaft in Budapest.

Der Tochter sei laut Kronenzeitung mitgeteilt worden, dass ihre Eltern tot am Boden ihrer Sauna gefunden worden seien. Demnach sei die Todesursache noch ungeklärt. Eine Obduktion wurde angeordnet. Vermutet wird, dass das Ehepaar an den Folgen einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben sein könnte. Fremdeinwirkung wird jedenfalls ausgeschlossen.