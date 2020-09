Linzer Drogenermittlern gelang ein Schlag gegen italienische Mafia

Ein Schlag gegen einen internationalen Drogenring, in dem auch die italienische Mafia mitmischte, ist den Ermittlern des oberösterreichischen Landeskriminalamtes in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt in Wien gelungen.

Die Beamten recherchierten ein Jahr lang und konnten sieben mutmaßliche Haupttäter sowie 40 Kunden, die Kokain und Cannabis gekauft haben sollen, ausforschen. Bei den Hauptbeschuldigten handelt es sich demnach um vier Italiener, zwei österreichische Staatsbürger und einen Türken.

Bei mehreren Hausdurchsuchungen seien Bargeld in fünfstelliger Höhe und Drogen im Wert von einer halben Million Euro sowie eine Schusswaffe und zahlreiche Handys sichergestellt worden, informierte gestern das oberösterreichische Landespolizeikommando.

Ausgangspunkt der umfangreichen Ermittlungen war demnach zunächst der türkische Staatsbürger. Dieser soll in Rotlichtlokalen in Linz, Wels und Steyr das Kokain an Prostituierte verkauft haben. Auf der Suche nach dessen Lieferanten kamen die Drogenfahnder auf die Spur einer Tätergruppe aus Italien, die der Mafia zugeordnet wird.

Es stellte sich heraus, dass einige die Drogen von einem 39-jährigen Mann aus dem Bezirk Linz-Land bezogen haben sollen. Dieser soll die Suchtmittel in einem Lokal weitergegeben haben. Der Mann wurde inzwischen bereits schuldig gesprochen und zu 18 Monaten Freiheitsstrafe, davon sechs Monate unbedingt, verurteilt. Die gerichtliche Entscheidung sei aber noch nicht rechtskräftig, weil der Verurteilte Berufungen eingelegt habe.

Kokain aus der Slowakei

Die Fahnder fanden heraus, dass ein Teil des in Oberösterreich gehandelten Kokains über Mittelsmänner aus der Slowakei stammte. Weitere Bezugsquellen konnten aber bisher noch nicht nachvollzogen werden.

