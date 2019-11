Linzer Disco nach Bombendrohung evakuiert

In der Nacht auf Samstag rief ein Unbekannter bei der Polizei in Linz an und kündigte das Zünden einer Bombe in einer Diskothek im Bereich des Bulgariplatzes an.

Daraufhin wurde die Evakuierung des Lokals verfügt und Straßensperren eingerichtet. Zwei Busse der Linz Linien wurden angefordert, um die großteils leicht bekleideten Lokalbesucher unterzubringen. Das ÖRK wurde zur Austeilung von Wärmedecken beigezogen.

Eine Durchsuchung der Örtlichkeit durch die alarmierten Einheiten und einem Polizeidiensthund verlief negativ.

Es wurde niemand verletzt. Die polizeilichen Erhebungen laufen.

