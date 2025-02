Fanmärsche durch die Stadt: Wie sich die Polizei auf das Linzer Derby vorbereitet

Drei Punkte liegt Blau-Weiß Linz derzeit vor dem LASK und wäre damit nach aktuellem Stand gerade noch in der Meistergruppe, der Stadtrivale nicht mehr. Und jetzt steht zu Beginn der Frühjahrssaison auch noch das Derby an: Am Sonntag um 17 Uhr treffen die beiden Klubs auf der Gugl aufeinander. Vorfreude und Interesse der Fans sind groß. Die Linzer Polizei hat sich entsprechend vorbereitet.

Die Anzahl an Beamten, die am Sonntag wegen des Spiels im Einsatz sein werden, liege im dreistelligen Bereich, sagt Einsatzleiter Florian Kierner vom Stadtpolizeikommando Linz: "Das Stadion ist mit Stand Freitag nahezu ausverkauft, es wird zwei Fanmärsche in der Innenstadt geben und auch sonst werden ziemlich viele Leute unterwegs sein. Da müssen wir den Kräfteeinsatz etwas erhöhen."

"Keine Überschneidungen der Routen"

Beim Fanmarsch des LASK werden 1500 bis 1800 Personen erwartet, Treffpunkt ist der Hauptplatz ab 12 Uhr. Abmarsch soll gegen 14 Uhr sein. Es geht durch die Schmidtorstraße über den Taubenmarkt, die Promenade, durch die Klammstraße und schließlich die Kapuzinerstraße hinauf zur Gugl. Dort dürften die Fans gegen 15 Uhr ankommen.

Die Blau-Weiß-Fans treffen sich gegen 13 Uhr im Volksgarten beim Musiktheater, etwa eine Stunde später soll es losgehen. Ankündigt sind etwa 1000 bis 1200 Personen. Die Route führt durch die Gärtnerstraße links in die Stockhofstraße, die Bockgasse und die Stockbauernstraße zum Gästeeingang des Stadions. Diesen sollten die Fans gegen 15 Uhr erreichen.

Bild: OÖNGrafik

"Es gibt keine Überschneidungen der Marschrouten, das ist schön aufgeteilt, die Fans kommen einander nicht in die Quere", erklärt Kierner. Die jüngsten Linzer Derbys seien recht friedlich verlaufen, sagt der Einsatzleiter. "Vor allem verglichen mit anderen Derbys. Wir haben eine gute Kommunikationsbasis mit beiden Vereinen, es ist viel ausgeredet worden, auch was die Fanmärsche betrifft." Dennoch: "Es handelt sich um eine dynamische Situation. Was in den Fanszenen passiert, kann man nie genau sagen", schränkt Kierner ein.

"Einige Falschparker gibt es immer"

Durch die Fanmärsche kann es in der Linzer Innenstadt zwischen 14 und 17 Uhr kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen wie Anhaltungen, Verzögerungen oder Umleitungen kommen. Dies betrifft auch den öffentlichen Verkehr, konkret die Buslinien 26 und 27, sowie 12, 17, 19, 45 und 46, wie die Linz AG mitteilt. Auf jenen Buslinien, die zum Stadion fahren - sowohl aus Richtung Taubenmarkt als auch vom Hauptbahnhof - wird es wieder verdichtete Intervalle geben.

Für die Polizei wäre es jedenfalls wünschenswert, dass möglichst viele Stadionbesucher mit den öffentlichen Bussen kommen, um ein Verkehrschaos auf der Gugl zu vermeiden. "Natürlich wird es wie bei jedem großen Spiel, egal ob national oder international, erhöhtes Verkehrsaufkommen ums Stadion geben", sagt Einsatzleiter Kierner. "Aber es spielen zwei Linzer Vereine, da werden hoffentlich nicht alle Fans mit dem eigenen Auto fahren." Zudem sei mittlerweile auch schon bekannt, dass rund das Stadion während eines Matchs keine Parkmöglichkeiten vorhanden seien. Einige Falschparker gebe es allerdings immer: "Wir haben bei jedem Spiel etwa 15 bis 20 Abschleppungen, weil Autos in den Abschleppzonen stehen. Im Vergleich zum Gesamteinsatz ist das eine relativ geringe Zahl." Nicht passieren kann das den Teilnehmern der Fanmärsche, die sind schließlich ganz praktisch zu Fuß unterwegs.

