Linzer Demo ohne Zwischenfälle beendet

Ohne gröbere Zwischenfälle sind am Sonntag in Linz die angemeldeten Kundgebungen gegen die Impfpflicht und die Corona-Maßnahmen zu Ende gegangen. Es habe aber mehrere Anzeigen gegeben, teilte ein Polizeisprecher mit. Die genauen Zahlen: 32 Anzeigen, davon 28 wegen fehlender Masken, drei wegen Ordnungsstörung und eine Anstandsverletzung.

Auf dem Martin-Luther-Platz versammelten sich laut Angaben der Exekutive bis zu 1100 Teilnehmer. Die Demonstranten zogen über die an Sonntagen ohnehin kaum bevölkerte Landstraße zum Landhaus auf der Promenade. Diese Demo verwandelte sich schließlich in eine Freiluft-Technoparty mit DJ, an der laut Polizei am Ende nur noch ein paar Dutzend beteiligt waren.