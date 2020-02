Ein technischer Defekt ist die Ursache für den Brand in einer Zwischendecke im Casino Linz, der am Samstag zu einem Großeinsatz der Linzer Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Linzer Stadtteil Sankt Magdalena führte. Verletzt wurde niemand, doch der Sachschaden ist enorm. "Wahrscheinlich bleiben das Casino und das Restaurant mehrere Monate geschlossen, das Jackpot-Casino im Erdgeschoß ist aber ab 10. Februar wieder von 10 bis 4 Uhr in Betrieb", sagen Patrick Minar,