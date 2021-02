Linzer Bischof fällte Entscheidung für die Umsetzung der neuen Pfarrstruktur 

Fast genau ein Jahr, nachdem sich 94,5 Prozent der Delegierten beim 4. Diözesanforum in Wels für die Umsetzung der Linzer Strukturreform aussprachen, hat nun der Linzer Bischof Manfred Scheuer seine Entscheidung getroffen: Er will die größte Reform in der mehr als 230-jährigen Geschichte der Diözese Linz ab Herbst schrittweise umsetzen. „Wir haben jetzt ein wichtiges Etappenziel erreicht. Wir machen das“, sagte Bischof Scheuer.

Mit der neuen Pfarrstruktur sollen, wie von den OÖNachrichten immer wieder federführend berichtet, aus den derzeit 486 Pfarren mit 39 übergeordneten Verwaltungseinheiten („Dekanate“) künftig nur noch 40 Pfarren mit durchschnittlich rund zehn Pfarrgemeinden entstehen. Hintergrund sind unter anderem der gesellschaftliche Wandel und der zunehmende Priestermangel.

Im Herbst soll die Umsetzung der neuen Pfarrstruktur mit fünf bis sieben „Pionierpfarren“ starten. Ab Herbst 2022 sollen die neuen Pfarren rechtlich gegründet werden können. Die Strukturreform soll bis spätestens 2026 abgeschlossen sein. „Der Weg in die Zukunft ist nur gemeinsam möglich. Das Schlimmste wäre, würden wir nichts tun und alles so dahinlaufen lassen. Das wäre der schleichende Verlust der Lebendigkeit. Wir haben auf die Herausforderungen der Zeit zu reagieren, damit Kirche vor Ort erlebbar bleibt“, sagte der Linzer Bischof Scheuer.