Linzer bei Bauarbeiten lebensgefährlich verletzt

Der Linzer hatte die Verankerung eines Beton-Schalungselements gelöst. In Folge dürfte das 350 bis 400 Kilo schwere Teil gekippt und auf den Mann gefallen sein, berichtete die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung. Seine Kollegen riefen die Rettung. Der Oberösterreicher wurde von "Christophorus 15" ins Krankenhaus Amstetten geflogen.

