Linzer Bankräuber nach nur 19 Minuten festgenommen

LINZ. Mit einer Pistole bewaffnet überfiel ein 28-Jähriger eine Bank in Linz-Urfahr, dank Zeugen wurde er in Traun rasch verhaftet.

Der Tatort in der Biesenfeldsiedlung im Stadtteil Urfahr Bild: fotokerschi.at

Gerade einmal 19 Minuten benötigte die Polizei, um einen Bankräuber festzunehmen, der am Montag in der Früh im Linzer Stadtteil Dornach, dem Uni-Viertel in Urfahr, eine Sparkassenfiliale überfallen hatte. Um 8.38 Uhr betrat der Mann mit einer täuschend echt aussehenden Softgun bewaffnet das Kreditinstitut, um 8.57 Uhr klickten bereits in Traun, dem Wohnort des 28-Jährigen, die Handschellen. Der Tatverdächtige konnte dank Zeugen und einer guten Personenbeschreibung rasch ausgeforscht werden.

Drei Minuten nachdem die Filiale geöffnet hatte, betrat der mutmaßliche Täter die Bank und zückte die Waffe. Mit den Worten "Geld her!" bedrohte er die beiden Mitarbeiterinnen. Kunden waren zu diesem Zeitpunkt noch keine anwesend. Er riss ein Geldpaket an sich und ergriff die Flucht in Richtung seines geparkten Autos und fuhr davon. Zu diesem Zeitpunkt war bereits der Überfallsalarm ausgelöst worden, eine Großfahndung wurde eingeleitet.

Cobra im Einsatz

Ein Hubschrauber kreiste über dem Stadtteil, und auch das Einsatzkommando Cobra rückte zur Suche nach dem Räuber aus. Hilfreich für die Ermittler des Landeskriminalamtes waren Zeugen, die den Fluchtwagen beobachtet hatten. Auch die Bilder der Kamera-Überwachung lieferten wichtige Hinweise, sodass der österreichische Staatsbürger mit türkischen Wurzeln in Traun rasch ausgeforscht wurde.

Laut Polizei saß der 28-Jährige noch im Fluchtfahrzeug und hatte auch die Beute – einen geringen Geldbetrag – und die Softgun bei sich. Er ist wegen eines kleineren Vermögensdeliktes bereits vorbestraft und legte ein Geständnis ab. Der Mann habe mit dem Raub versucht, seine finanzielle Situation aufzubessern und sitzt nun in der Justizanstalt Linz ein.

Die Angestellten der Sparkassenfiliale erlitten einen Schock und wurden von einem Kriseninterventionsteam psychologisch betreut, verletzt wurden sie zum Glück nicht. Die Bank war gestern geschlossen, sie soll aber heute planmäßig wieder geöffnet werden, so eine Sprecherin der Sparkasse. Ein Ersatzteam soll für die Kolleginnen einspringen.

„Kopftuch-Räuber“ noch nicht gefasst

Der Überfall auf die Sparkassenfiliale in Linz-Urfahr war der erste Bankraub in Oberösterreich in diesem Jahr. Im Vorjahr kam es zu insgesamt sechs Banküberfällen, wovon vier von der Polizei aufgeklärt werden konnten. Noch nicht ausgeforscht wurde bisher jener Täter, der Ende Juli 2018 die Filiale der Denizbank in der Linzer Innenstadt überfallen hatte.

Besonders auffällig war die Kostümierung des gesuchten Mannes. Der etwa 1,90 Meter große Unbekannte kam mit schwarzem Kopftuch, Sonnenbrille, rot geschminkten Lippen, und einem knielangen lilafarbenen Kleid in die Bank.

Dort bedrohte er mit einer Faustfeuerwaffe einen Mitarbeiter am Schalter und forderte Bargeld. Sein Abgang war ebenso skurril wie sein Auftreten: Die Flucht trat der Mann mit einem Tretroller an.

Verkleidet als muslimische Frau: So überfiel bereits Mitte Juni 2018 ein Räuber in Wien-Simmering eine Filiale der Denizbank. Die Polizei vermutete einen Zusammenhang, schloss aber dann aufgrund der unterschiedlichen Körpergrößen der Täter aus, dass es sich um denselben Räuber handelte.

