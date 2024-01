Linzer Amokfahrer: Prozess verzögert sich, weil Arabisch-Dolmetscherin nicht erschien

Vermummte Justizwachebeamte sind eine Seltenheit. Sturmhauben mit Sehschlitzen tragen die vier Sicherheitsleute, die den 42-jährigen Iraker in den Schwurgerichtssaal eskortieren. Er ist mindestens einen Kopf kleiner als sein Begleiter-Quartett und hat ein rot-weiß-gestreiftes Hemd an, das er nicht in die graue Hose gesteckt hat. Sein schütter gewordenes Haar ist nach hinten gekämmt, er hat sich einen dichten, schwarzen Bart wachsen lassen.