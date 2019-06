Linzer Altstadt: Mann mit Messer verletzt und mit Gürtel geschlagen

Ein 33-jähriger afghanischer Staatsangehöriger wurde gegen 3:40 Uhr von einem 19-jährigen Landsmann mit einem Messer am Rücken verletzt und von einem iranischen Staatsangehörigen mit einem Gürtel geschlagen. Die beiden Angreifer flüchteten und konnten etwas später von der Polizei angehalten und festgenommen werden. Beide wurden vom 33-Jährigen identifiziert. Außerdem wurde die Tat per Videoüberwachung gefilmt. Der 33-Jährige wurde in den Med Campus III eingeliefert. Die beiden Angreifer wurden ins Polizeianhaltezentrum Linz gebracht.

