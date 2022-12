Linzer Altbischof Aichern wird am Stefanitag 90

Er ist ein Befürworter der Diakonenweihe für Frauen, auch der Priesterweihe von Frauen steht er aufgeschlossen gegenüber. Sein Wunsch zum Geburtstag: ein Ende des Kriegs in der Ukraine und die Bewältigung der Klimakrise.

Aichern, dessen Rücktrittsgesuch im Mai 2005 vom frisch gebackenen Papst Benedikt XVI. angenommen worden war, zog sich im Alter von 73 Jahren aus dem Amt zurück. In den Ruhestand ist er aber nie wirklich getreten. Er unterstützte seine Nachfolger Ludwig Schwarz und Manfred Scheuer bei liturgischen oder repräsentativen Aufgaben und übernahm Vertretungen in Pfarren und Klöstern. Auch wenn seine Beine heute nicht mehr verlässlich mitmachen, fährt er immer noch zu Gottesdiensten oder Begräbnissen. Zwar müsse er im Sitzen predigen, aber "der Papst muss das ja auch machen, das fällt dann auch nicht ungut auf", meint er.

Seine Amtsführung war liberal. "Ich glaube - trotz mancher Rückschläge, die es immer wieder gibt - daran, dass die Diakonenweihe der Frauen nicht aufzuhalten ist, weil sie denn doch schon einmal da waren. Und das Gleiche, so denke ich, gilt auch für die Priesterweihe von verheirateten Männern. Ich würde natürlich doch auch dazusagen: vielleicht sogar von Frauen", sagte er in einem Interview, das das Kommunikationsbüro der Diözese im Vorfeld seines Geburtstages mit ihm führte.

Sozialbischof Aichern

Auch Laien gegenüber war er immer sehr aufgeschlossen. Aichern gründete zudem die Bischöfliche Arbeitslosenstiftung und machte sich vehement für einen arbeitsfreien Sonntag sowie andere Anliegen der Arbeitnehmer stark. Das trug ihm das Prädikat des "Sozialbischofs" ein. Bei seinen Schäfchen punktete er mit seiner umgänglichen Art und mit Bescheidenheit. Zehn Jahre nach seinem Amtsantritt hatte er - meist im privaten Kleinwagen - sämtliche 485 Pfarren seiner Diözese offiziell besucht.

In der aktuellen Situation stimmt ihn die Bereitschaft vieler, "durch persönliches Sparen und Verringerung des Verbrauchs zu einer Verminderung der Gas- und Energiekrise beizutragen" hoffnungsvoll. "Wir brauchen auch in anderen Lebensbereichen eine solche Haltung und Praxis. Es geht nicht ohne Einschränkungen, es geht nicht ohne Teilen, es geht nicht ohne Solidarität - besonders auch in den Asylfragen. Auch da braucht es mehr Solidarität, mehr Verteilungsgerechtigkeit und mehr Einschränkungen von anderen, denen es besser geht."

Was er sich zum Geburtstag wünscht? "Ein Wunsch wäre, dass die russische Kriegsführung in der Ukraine endlich einmal aufhört. Ein Wunsch wäre, dass die Klimakrise und so manch andere Krise wieder zu einem Ende kommen und dass es in der Welt mehr gegenseitiges Verstehen und solidarisches Handeln gibt." Der Kirche wünscht er "eine Änderung der Zulassungsbedingungen zu den Weihen, das wäre gut. Außerdem eine erfolgreiche Reform der Strukturen - die hat es ja öfter gegeben in der Geschichte - und eine wirklich gute Hinwendung zu den Nöten der Menschen".

