Linzer als Papst-Berater für Gottesdienste

Am Wochenende gab der Vatikan bekannt, dass Eckerstorfer von Papst Franziskus zu einem der 15 neuen Experten der vatikanischen Behörde für Gottesdienste und die Feier der Sakramente ernannt wurde.

In seinem neuen Amt als Berater werde Eckerstorfer versuchen, einen Teil zur Kirche als Weltkirche beizutragen. Denn besonders in der Gestaltung der Gottesdienste wolle der Vatikan eine weltweite Perspektive einnehmen. Dass die Wahl als Berater auf ihn gefallen ist, erklärt sich der gebürtige Linzer mit der liturgiewissenschaftlichen Fakultät an der Hochschule Sant’Anselmo. Außerdem hätten die Benediktiner eine starke Tradition in der Liturgiewissenschaft.