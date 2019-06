Linzer Alko-Lenker zwei Mal an einem Tag ertappt

Gleich zwei Mal innerhalb eines Tages ging ein betrunkener Autofahrer der Polizei ins Netz. Am Samstag um 23.45 Uhr bemerkten Perger Polizisten auf einem Firmenparkplatz in Langenstein ein beleuchtetes Fahrzeug mit laufendem Motor. Als sie das Auto kontrollierten, fanden sie einen 45-jährigen Mann schlafend hinter dem Lenkrad. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Messwert von 1,48 Promille. Der Linzer gab zu, den Pkw auf den Firmenparkplatz gelenkt zu haben. Seinen Führerschein konnte er nicht vorweisen: Dieser sei ihm nämlich bereits entzogen worden, wusste der 45-Jährige zu berichten.

Wie Rückfragen ergaben, wurde dem Mann tatsächlich der Führerschein am Samstag um 1 Uhr früh – also 23 Stunden vor der Kontrolle in Langenstein – in Linz abgenommen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Alkotest einen Wert von 1,76 Promille ergeben.

Dass sich Autofahrer trotz Führerscheinabnahme gleich wieder hinter das Steuer eines Autos setzen, kommt zwar selten, aber doch hin und wieder vor: Im März 2017 war in Lenzing ein 46-Jähriger innerhalb von nur drei Stunden zwei Mal erwischt worden – zunächst mit 2,7 Promille, später dann mit 2,14 Promille Alkohol im Blut.

Volltrunken im Straßengraben

Ebenfalls schwer betrunken war ein 69-Jähriger aus dem Bezirk Braunau, der am Samstag um 21 Uhr in Schalchen mit dem Auto von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben gegen ein Betonrohr prallte. Der Pensionist wurde mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Braunau eingeliefert. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,78 Promille.

