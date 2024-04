Linzer (74) niedergeschlagen: Geständnis am letzten Abdruck

Rund um den Christkindlmarkt beim Linzer Volksgarten kam es am Nachmittag des 20. Dezember zu einer brutalen Auseinandersetzung. Das Opfer, ein 74-jähriger Linzer, erlitt schwere Verletzungen: Seine Augenlinse war nicht mehr dort, wo sie einmal war, eine Prellung am rechten Augapfel hatte zwei Operationen zur Folge. Auch am Kopf, im Schulterbereich, am Brustkorb und am Knie stellten Ärzte Prellungen fest, dazu kamen eine Rippenfraktur und Blutergüsse. Bis heute kämpfe er an den Folgen, körperlich und psychisch, sagte der Mann nach der Gerichtsverhandlung.

Was war passiert? Gegen 16 Uhr wollte der 74-Jährige mit dem Bus nach Hause fahren. Er ging zur Haltestelle bei der Stockhofstraße. Dort habe er sich hinsetzen wollen, sagte er. Dabei dürfte er das Paar, das bereits auf der Bank saß, zu schief angeschaut haben. "Was schaust denn so deppert?", soll der ihm bis dahin unbekannte Mann gesagt haben. Es kam zu einem verbalen Streit, der in einem Gewaltexzess endete.

Der mutmaßliche Angreifer soll dem älteren, zierlich gebauten Mann laut Anklage mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin habe er ihm mit der flachen Hand auf die Stirn gehaut, berichtete das Opfer vor Gericht. Die Auseinandersetzung eskalierte schließlich. Obwohl der 74-Jährige bereits am Boden lag, soll der Angeklagte weiter auf ihn losgegangen sein.

Gegenüber der Polizei machte der Beschuldigte, ein 49-jähriger Frühpensionist aus Linz, keine Aussage. Vor Gericht erzählte er am Dienstag eine ganz andere Geschichte. Er habe das Opfer bereits mit blutüberströmtem Gesicht angetroffen, gab er zu Protokoll. Zuvor will er laute Schreie gehört, aber nichts gesehen haben. Nachdem der blutende Mann seine Lebensgefährtin beleidigt hätte, habe er ihn weggestoßen. Dass er dem 74-Jährigen die Verletzungen zugefügt hätte, bestritt der Angeklagte.

Die Aussagen zweier geladener Zeugen belasteten den 49-Jährigen aber so schwer, dass er sich geständig zeigte. "Ein Geständnis am letzten Abdruck", kommentierte der Richter. Eine junge Frau, die den Vorfall an der Haltestelle beobachtet und die Polizei verständigt hatte, konnte den 49-Jährigen eindeutig als Täter identifizieren. Ebenso ein junger Mann, der zum Zeitpunkt der Tat gerade mit seinem Auto vorbeifahren wollte.

Der bisher unbescholtene 49-Jährige wurde letztlich schuldig gesprochen. Er erhielt eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten, sechs davon unbedingt, zudem muss er das Teilschmerzensgeld in Höhe von 5000 Euro binnen 14 Tagen zahlen und für sämtliche Folgeschäden des Opfers haften.

Autorin Verena Gabriel

